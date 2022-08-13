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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz"

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Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndaki kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu.

Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndaki kalabalık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. (1)

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çorum Güncel Haberler

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