Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz"
- Güncelleme:
Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndaki kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu.
Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndaki kalabalık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. (1)
AA / Güncel