Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz" Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndaki kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndaki kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. (1) AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Çorum Güncel Haberler

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