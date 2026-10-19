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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman ecdadımız gibi zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman ecdadımız gibi zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman ecdadımız gibi zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler"

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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