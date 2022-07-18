Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir." AA / Osman Baytürk - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı İsveç Güncel Haberler

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