Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci...
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."
AA / Osman Baytürk - Güncel