Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz." Güncel Kaynak: AA / Güç Gönel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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