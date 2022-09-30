Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz."