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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin."

Kaynak: AA / Güncel

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