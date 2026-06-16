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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'i Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas ile Ankara'da bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas ile Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı" denildi.

Kaynak: ANKA
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