Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını, bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını, bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını, bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz"
Kaynak: AA