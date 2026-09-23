Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi kabul etti

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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki temaslarını Türkevi'nde sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Kaynak: AA