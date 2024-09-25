Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Türkevi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.