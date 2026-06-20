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Erdoğan-Dan görüşmesi: Karadeniz güvenliği ve ikili ilişkiler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Dan, İstanbul'da bir araya gelerek ikili ilişkiler, Karadeniz güvenliği ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, ticaret ve savunma iş birliğini vurguladı, ayrıca İran barışının Ukrayna-Rusya savaşına örnek olmasını temenni etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkiler ve Karadeniz'in güvenliği gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini önemsediğini, ilişkileri geliştirmek için atılack adımların sürdürüleceğini ifade etti.

Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın iş birliği içinde olmasını önemsediğin belirten Erdoğan, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü de kaydetti.

Erdoğan ayrıca, İran'da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi hususunda da sağlanması için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini de ifade etti.

Kaynak: ANKA
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