Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin Şırnak'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan 1 polis daha şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı. Yaralı polislerden birinin daha şehit olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak Adliye Meydanı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap etti. Miting sonrası Erdoğan ve ekibi Mardin'e doğru yola çıktı. Mardin'e giderken Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Bakan Yerlikaya, kazayla ilgili acı gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Yerlikaya, "Şehidimizde Allah'tan Rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza VE Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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