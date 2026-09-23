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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, tarafların güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, tarafların güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, tarafların güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi

Kaynak: AA
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