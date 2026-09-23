Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, tarafların güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+3 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, tarafların güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, tarafların güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi
Kaynak: AA