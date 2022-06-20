Ev ziyaretinde samimi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı amcaya böyle takıldı: Alnımdan öp
Haberler.com - Bilsay Özer - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Evde bulunan yaşlı bir adamın "Elini öpmek istiyorum" talebini geri çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alnımdan öp" dedi. Vatandaşın Erdoğan'ın alnından öpmesi ile yaşanan samimi anlar kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde bir vatandaşın evine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında ise samimi anlar yaşandı.
ELİNİ ÖPTÜRMEDİ
Erdoğan'ın eve girmesi ile birlikte ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam bir anda Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öptürmeyerek "Alnımdan öp" dedi.
ALNINDAN ÖPÜP SARILDI
Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar kameralara yansırken, samimi anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı'nın alnından öpüldüğü anlar ve ziyarete ilişkin diğer görüntüler sosyal medyada gündem oldu.