Sultanbeyli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek

Sultanbeyli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır' çağrısına Sultanbeyli'den destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır' çağrısına Sultanbeyli'den destek geldi.

Sultanbeyli Belediyesi; belediye binalarını, kent meydanını ve caddeleri Türk Bayrağı'yla donattı. Ayrıca esnaflara da bayrak dağıtıldı.

Esnaflar da Türk Bayrakları'nı işyerlerinin önüne ve camlarına astı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı memnuniyetle karşılanıp ilçe genelinde Türk Bayrakları asılarak karşılık verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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