Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00 itibarıyla basına kapalı gerçekleşiyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.