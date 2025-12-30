Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

