Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.