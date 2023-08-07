Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz."
Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel