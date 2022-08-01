Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (3)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel