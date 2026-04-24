Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafızlık İcazet Törenine Katıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Camii'nde, hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenci için yapılan hafızlık icazet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenci için Çamlıca Camii'nde gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde imam hatip okulları ile Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin tekbirleriyle karşılandı."

Öğrencilerin üzerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan atkıları takarak katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Aşr-ı Şerif okurken, reisülkurra Mustafa Demirkan törende dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merasim sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından beraberindekilerle cuma namazını burada kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş Arpaguş'un kıldırdığı namaz öncesinde, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Japonca hutbe irat edildi."

Kaynak: ANKA