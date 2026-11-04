Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent Seul'den İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent Seul'den İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 2 Kasım'da geldiği Güney Kore'deki programlarını tamamladı.

Kaldıkları otelden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, buradan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ile Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Seul'den İstanbul'a hareket etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden heyet üyeleri de yurda döndü.

Kaynak: AA
Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

Metroda yakalandı! Polisin el koyduğu telefondan neler çıktı neler
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Türkçe soruyu duyunca verdiği yanıt olay oldu
ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı

ABD'de seçim gecesinin ilk galibi belli oldu
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak