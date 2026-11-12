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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti

Kaynak: AA
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