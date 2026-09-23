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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti

Kaynak: AA