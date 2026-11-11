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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu tecrit politikası son bulmalı, bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir"

Kaynak: AA