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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan Gaziler Günü dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Gaziler Günü dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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