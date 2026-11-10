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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar"

Kaynak: AA
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