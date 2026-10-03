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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz"

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
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