Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor"
Kaynak: AA