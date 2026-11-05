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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor"

Kaynak: AA
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