Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz"
Kaynak: AA