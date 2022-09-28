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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Etlik Şehir Hastanesi) Bu dev hastane, adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Etlik Şehir Hastanesi) Bu dev hastane, adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşu. (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşu. (1)

Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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