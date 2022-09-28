Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Etlik Şehir Hastanesi) Bu dev hastane, adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşu. (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşu. (1)
Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel