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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin istikrara kavuşacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin istikrara kavuşacağına inanıyorum."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Azerbaycan Türkiye Güncel Haberler

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