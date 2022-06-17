Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız." AA / İzzet Taşkıran - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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