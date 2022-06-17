Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak...
AA - İzzet Taşkıran - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız."
AA / İzzet Taşkıran - Güncel