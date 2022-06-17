Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak...

AA - İzzet Taşkıran - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız."

AA / İzzet Taşkıran - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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