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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

"Şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var"

"Emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz"

Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Güncel Haberler

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