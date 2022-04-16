Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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