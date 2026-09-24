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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Entegrasyona 'evet', asimilasyona 'hayır' diyoruz"

Kaynak: AA
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