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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik"

Kaynak: AA
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