Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik"
Kaynak: AA