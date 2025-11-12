Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan Rahmet Niyaz Ediyorum

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

Geçtğimiz hafta kalp krizi geçiren Türkiye'nin ünlü ses sanatçısı Muazzez Abacı, 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abacı için X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

