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Erdoğan'dan Yusuf Tavaslı için taziye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
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