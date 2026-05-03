Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum." ifadelerini kullandı.