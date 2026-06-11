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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. Yıl Dönümünü Kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Kızılay'ın yardımseverlik, merhamet ve dayanışma sembolü olduğunu vurgulayarak, kuruluşun savaşlar ve doğal afetlerde insanlığa umut olduğunu belirtti. Tüm gönüllüleri selamlayan Erdoğan, milleti Kızılay'ı desteklemeye çağırdı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 158'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını sanal medya hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında, "Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay; savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay'ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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