Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.