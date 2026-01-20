Haberler

Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal politika çalışmalarının devamı niteliğindeki Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve II. Aşama Eylem Planı kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Genelgeyle, Roman vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin artırılması ve toplumsal hayata daha güçlü katılımının sağlanması hedefleniyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman vatandaşlara yönelik 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)' kapsamında bir genelge yayımladı.
  • Genelge, Roman vatandaşların sosyoekonomik refahını artırmak, sosyal uyumunu güçlendirmek ve kamu hizmetlerine erişimini iyileştirmeyi hedefliyor.
  • II. Aşama Eylem Planı (2026-2030), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak ve uygulama merkezde bakanlıklar, yerelde valilikler tarafından koordine edilecek.

SOSYAL UYUM VE REFAH VURGUSU

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşların sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması amacıyla bugüne kadar önemli politikaların hayata geçirildiğine dikkat çekti.

İLK AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Genelgede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ile I. Aşama Eylem Planı'nın (2023-2025) başarıyla uygulandığı hatırlatıldı.

Bu süreçte eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere pek çok alanda Roman vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı.

II. AŞAMA EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi amacıyla II. Aşama Eylem Planı'na geçildiğini belirtti. Bu kapsamda hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)"nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacağı ifade edildi.

BAKANLIK VE VALİLİKLERE KOORDİNASYON TALİMATI

Genelgede, Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların, yerelde ise valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlaması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş birliği ve koordinasyon içinde hareket edilerek görev ve sorumlulukların hassasiyetle yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
