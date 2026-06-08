Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye tebrik mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Hedefleri başkasıydı! 50 yaşındaki kadını silahla taradılar

Fotoğraf dehşeti özetliyor: Yanlış hedefe 80 kurşun sıktılar
Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu

Bonservisi 50 milyon Euro! Bu parayı veren Türkiye'de formayı giydirir
Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Sadece biraz eğlenmek istemişti! Küçük Umut'un korkunç ölümü
Reha Muhtar'ın 'Cenazeme katılmasın' dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım

"Cenazeme katılmasın" demişti! Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım
Evinde bıçakla kendine zarar veren şahsın hayatını polisin telefon detayı kurtardı

Polis son anda fark etmese, kendini öldürecekti
70 yaşındaki komşusunu 60 bin TL için katletti

70 yaşındaki komşusunu üç kuruş için katletti