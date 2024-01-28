Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili ilk açıklama: Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor

İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından 1 kişi öldürüldü. Polis saldırganların peşine düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

RAHİP VE BAŞKONSOLOS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.

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