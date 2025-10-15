Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam adaylarına 'sosyal medya' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kaymakamlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SOSYAL MEDYAYI PR İÇİN KULLANANLARA TOLERANSIMIZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyayı kişisel PR'ı için kullanan idarecilere toleransın olmadığını vurguladı. Sosyal medyanın vatandaşa daha iyi hizmet için kullanılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarını alet eden idarecilere de toleransımız yoktur.

"HERKES DEVLETİN İTİBARINA HALEL GETİRMEYECEK ŞEKİLDE DAVRANMALI"

Görevi ve konumu ne olursa olsun kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması devletin imaj ve itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda aynı durum geçerlidir. İnsanların mahremiyetine saygı gösterilmeli ve kaş yapayım derken göz çıkarma durumuna mahal verilmemeli.