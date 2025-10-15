Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam adaylarına "sosyal medya" uyarısı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam adaylarına 'sosyal medya' uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam adaylarına
Haber Videosu

Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarını alet eden idarecilere de toleransımız yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kaymakamlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SOSYAL MEDYAYI PR İÇİN KULLANANLARA TOLERANSIMIZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyayı kişisel PR'ı için kullanan idarecilere toleransın olmadığını vurguladı. Sosyal medyanın vatandaşa daha iyi hizmet için kullanılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarını alet eden idarecilere de toleransımız yoktur.

"HERKES DEVLETİN İTİBARINA HALEL GETİRMEYECEK ŞEKİLDE DAVRANMALI"

Görevi ve konumu ne olursa olsun kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması devletin imaj ve itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda aynı durum geçerlidir. İnsanların mahremiyetine saygı gösterilmeli ve kaş yapayım derken göz çıkarma durumuna mahal verilmemeli.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.