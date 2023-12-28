Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı ve eski AK Parti milletvekilini hastanede ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve eski AK Parti milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol eşlik etti. Erdoğan ayrıca, AK Parti eski Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.