Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajı şöyle:
"Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum"
Kaynak: ANKA