Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurocup 3 Şampiyonu Beşiktaş'a Tebrik

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 şampiyonu olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 Şampiyonu olan Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Beşiktas camiasını gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA