Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce depremi için açıklama: Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'nin afet bölgesi ilan edildiğini, "Düzce'yi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyoruz" dedi.
Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı.
Deprem, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olacak şekilde afetin meydana gelmesi durumunda o bölge "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ediliyor.
Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor. Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.
23 Kasım 2022 tarihinde saat 04:08'de gerçekleşen deprem Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Düzce'de yaşayan 68 yaşındaki Sevim Çengel'in kalp krizi sonucu öldüğü öğrenilmişti.