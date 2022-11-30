Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce depremi için açıklama: Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyoruz

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı.

AFET BÖLGESİ NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Deprem, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olacak şekilde afetin meydana gelmesi durumunda o bölge "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ediliyor.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR?

Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor. Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

23 Kasım 2022 tarihinde saat 04:08'de gerçekleşen deprem Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Düzce'de yaşayan 68 yaşındaki Sevim Çengel'in kalp krizi sonucu öldüğü öğrenilmişti.