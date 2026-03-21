Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor, güzel evlatlarımızın fedakar ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme