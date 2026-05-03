Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cev Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank'a Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti; finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

